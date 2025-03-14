YOHO WEST PARKSIDE昨賣108伙沽清　突加推86伙、下周二再賣105伙

由新地（0016）及港鐵（0066）合作發展的天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST第二期YOHO WEST PARKSIDE，昨日（13日）第3輪推售108伙並即日沽清。發展商突加推第6號價單涉及86伙，入場費336.52萬元起。另落實下周二（18日）第4輪銷售105伙。



第3輪108伙沽清 突加推86伙

是次第6號價單加推單位涉及86伙，實用面積288至679平方呎，價單定價368.99萬元至949.56萬元，折實售價336.52萬元至866萬元，折實呎價9758元至約12823元。

發展商亦更新價單1號及4號部份單位，同時落實下周二（18日）第4輪銷售105伙。

↓↓YOHO WEST PARKSIDE第3輪銷售場面熱鬧↓↓