世茂許榮茂5.59億放售中環中心37樓、呎價2.2萬　較8年前跌逾33%

核心區寫字樓表現近年大幅插水，世茂許榮茂及其相關人士以現狀及交吉形式放售37樓全層，面積約25,412平方呎（未核實），意向價約5.59億元，呎價2.2萬元。較2017年入市時平均成交呎價約3.3萬元，大跌逾33%。



全層附送豪華裝修 意向價約5.59億

據資料指，今次中環中心37樓業主以公司名「THE CENTER (37) LIMITED」持有，其公司董事為世茂（0813）主席許榮茂及其女兒許薇薇。

而事實上，許榮茂於2017年時，夥拍多個內地和香港財團，斥資402億元收購長實（01113）中環中心部分樓面，平均成交呎價約3.3萬元。據悉，許榮茂共分得其中9層中環中心，分別為31、32、36、37、55、56、62、63及76樓。

換言之，以是次叫價每呎2.2萬元計，較2017年入市平均成交呎價約3.3萬元，大跌逾33%。

世茂房地產主席許榮茂。（視覺中國）

中環中心。（蔡偉南攝）

中原(工商舖)寫字樓部高級資深分區營業董事周浩然表示，該單位採用無柱式設計並擁有高樓底優勢，同時望城市景觀及部分維多利亞港海景。物業全層附送豪華裝修，適合集團總部使用，買家可按需求進行裝修或直接使用。

星展銀行去年13.46億買中環中心兩層

參考星展銀行於去年10月購入中環中心66樓及75樓全層樓面，成交價共13.46億元，成交呎價分別約25,958元及26,800元水平，與是次放售價相比，呎價回落15至17%。同時，中區近期亦錄得個別全層成交，如金鐘東昌大廈16樓全層，面積約8,824平方呎，成交價約1.6億元。