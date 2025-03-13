新地天璽．海第2A期設43伙 預告短期內上載樓書 首推10伙招標
撰文：黃祐樺
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新地（0016）旗下啟德天璽．海今日（13日）公布最新部署。發展商表示，項目2A期設43伙，預告短期內上載樓書，首批推10伙單位招標，本月內會發出招標文件。
天璽．海第2A期設43伙 主打四房
新地代理執行董事陳漢麟指，第2A期屬項目第7座涉43伙，主打四房。當中包括42伙標準戶，實用面積1,124至1,150平方呎。另設1伙頂層複式特色戶，實用面積 2.476方呎，另設43平方呎露台、699平方呎平台，以及882平方呎天台。 而項目第1期成交呎價由2.9萬元至7.3萬元，平均成交價約6,300萬元。
第1期累沽67伙 吸金約40億
新地副董事總經理雷霆稱，項目第1期至今累沽67伙，吸金約40億元。農曆新年後過，租金租金持續上漲，吸引投資者及買家入市。 加上股票市場向好，財富效應之下相信豪宅市場同樣受惠。
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