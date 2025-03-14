萬科大埔上然明首賣228伙 截收7418票、超額認購逾31倍
撰文：黃祐樺
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萬科香港旗下大埔馬窩路住宅項目Le Mont 上然明日（15日）首輪發售228伙。項目昨晚8時截票，累收7,418票，超額認購逾31倍。萬科香港董事總經理周銘禧表示，自開放示範單位以來已錄得逾1.8萬人次參觀，市場反應熱烈，銷情理想下不排除會於短期內加推單位應市。
首輪銷售228伙 100伙折實價低於四球
至於，首輪銷售安排將以抽籤形式發售228伙，涉及28伙開放式、67伙一房、93伙兩房、24伙三房、9伙四房及7伙特色戶（不包括開放式特色戶），實用面積介乎214至873平方呎，價單定價由283.3萬至1,358萬元，折實售價由238萬至1,140.8萬元，折實呎價介乎9,185至14,392元。
用1「家」1付款計劃 終極折扣開放式戶最平88萬
入場單位為第2座2樓B7室，屬開放式戶，實用面積248平方呎，折實售價238萬元，折實呎價9,597元，屬首張價單入場單位。
當時發展商指出，購買四房單位的買家，可採用1「家」1付款計劃，加購開放式單位並可享特別折扣，扣除折扣後開放式戶的售價僅為88萬元。
100伙折實價低於四球
首輪發售的單位當中，100個單位折實價低於400萬元，可受惠100元印花稅新措施。28伙開放式可以選用1「家」1付款計劃。銷售當日，分為A、B兩組，A組為大手組別，B組散客組別。
第一期提供403伙
項目第一期提供403伙，標準樓層最多一梯26伙。單位實用面積由214平方呎至961平方呎，戶型涵蓋開放式至四房。當中開放式涉25伙、一房涉佔131伙、兩房涉佔161伙、三房涉佔43伙、四房涉佔14伙，另設29伙平台及頂層天台特色戶。
2020年7月斥37億奪地、每呎樓面地價4,738元
翻查資料，萬科於2020年7月夥拍青建國際（1240）合組財團，以逾37.05億元投得地皮，以可建樓面面積78.19萬方呎計，每方呎樓面地價4,738元。
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