萬科上然加推96伙折實均價1.24萬　1「家」1付款計劃推一至兩房

萬科香港旗下大埔馬窩路住宅項目Le Mont 上然上周六（15日）首輪發售228伙，即日沽223伙，佔可出售單位98%。發展商昨日加推價單第5號，涉及96伙，並推出新1「家」1付款計劃，若買家購買三房或四房單位，加購指定一房及兩房單位，其買家分別獲額外100萬元及160萬元樓價折扣。



新一張價單第5號涉96伙，折實平均呎價12,411元。若計及「買大送細」的1「家」1付款計劃，折實平均呎價降至11,992元，扣除即供折扣後有40伙單位低於400萬元。另落實本周三次輪銷售118伙。



推新1「家」1付款計劃 涉及一房及兩房

是次加推的價單第5號涉及96伙，涵蓋一至三房，實用面積由266至654平方呎，當中涉及41伙一房、33伙兩房、17伙三房、5伙特色戶。當中有26伙1房，以及21伙兩房符合新1「家」1付款計劃。

以最大折扣付款辦法及優惠計算（不選用1「家」付款計劃），折實價由345.1萬元至 873.1萬元，折實呎價10,886至15,695元。

不過若計及選用1「家」1付款計劃的方案，折實價低至185.1萬元至873.1萬元，折實呎價6,150至15,695元。

第一期提供403伙

項目第一期提供403伙，標準樓層最多一梯26伙。單位實用面積由214平方呎至961平方呎，戶型涵蓋開放式至四房。當中開放式涉25伙、一房涉佔131伙、兩房涉佔161伙、三房涉佔43伙、四房涉佔14伙，另設29伙平台及頂層天台特色戶。

2020年7月斥37億奪地、每呎樓面地價4,738元

翻查資料，萬科於2020年7月夥拍青建國際（1240）合組財團，以逾37.05億元投得地皮，以可建樓面面積78.19萬方呎計，每方呎樓面地價4,738元。