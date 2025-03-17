新盤向隅客回流二手 十大屋苑周末錄11宗成交 按周增4宗或57%
撰文：蔡偉南
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十大屋苑本周末錄得11宗成交，按周增加4宗或57.1%，零成交屋苑共有4個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期一手新盤熱賣，本月至今暫錄約1600宗一手成交，預期本月可錄約3000宗，樓市小陽春已確定，帶動整體睇樓及交投氣氛，發展商見市旺接連加推，亦有輕微提價，部份一手向隅客開始回流二手尋寶，料本月整體二手交投向好。
港島區方面，太古城本月至今暫錄約11宗成交，平均實用呎價約15645元水平，本周末錄1宗買賣成交，市場錄得成交單位為太湖閣中層Ｄ室，實用面積583平方呎，2房間隔，以668萬元沽出，平均實用呎價11458元。
九龍區方面，新都城本周末錄一宗成交，單位為3期2 座中層Ｃ室，實用面積406平方呎，2房間隔，現以558萬元成交，平均實用呎價13744元。
美孚新邨本周末錄3宗買賣成交，平均實用呎價10076元。其中一宗成交為三期百老匯街51號高層B室，實用面積511平方呎，2房間隔，現以548萬元成交，平均實用呎價10724元。據了解，原業主於2017年以637萬元購入單位，持貨8年，是次轉手賬面蝕89萬元，單位貶值14%。
新界區方面，沙田第一城本周末錄1宗買賣成交，屋苑本月至今暫錄約14宗成交，平均實用呎價12265元水平。本週末屋苑錄一宗成交，23座高層D室，實用面積327平方呎，2房間隔，叫價約585萬元，最終以以426.8萬元成交，平均實用呎價13052元。
據了解，原業主於2011以248萬元購入單位，持貨14年，是次沽出賬面獲利178.8萬元或約72.1%。
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