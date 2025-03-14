賭王「四太」梁安琪灣仔壹嘉劈價！17伙減價25% 5年樓價腰斬
撰文：李煥好
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賭王「四太」旗下尚嘉控股的灣仔現樓新盤壹嘉，今日（14日）更新價單，涉及17伙，單位定價大幅下調25%，價錢較5年前開價腰斬一半。
是次劈價的17伙單位，包括26樓至32樓的A至D室，實用面積介乎316平方呎至420平方呎，戶型涵蓋開放式至一房單位，今定價下調25%。若計及上一次調價，以28樓B室為例，實用面積316平方呎，採開放式間隔，最初定價1,189.5萬元，現減至597.6萬元，5年間減價約五成。
已兩度減價 5年減幅達50%
翻查資料，該批單位早於2019年推出，至今已兩度下調價單售價，由初時定價1,189.5萬至1,705.3萬元，現減至597.6萬至855.7萬元，5年累劈約50%。
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