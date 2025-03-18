GRAND SEASONS加推138伙 入場價453.4萬起 最快下周次輪開售
撰文：李明珠
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會德豐地產發展的日出康城GRAND SEASONS今日（18日）加推2號價單，涉及138伙，戶型涵蓋一房至三房，入場一房折實價453.4萬元起，折實呎價14,039元起，項目最快下周作次輪銷售。
GRAND SEASONS第2號價單涉及138伙，包括46伙一房、75伙兩房，以及17伙三房，實用面積322至716平方呎。價單定價515.2萬至1,333萬元，價單呎價15,952至20,473元；若扣除最高12%折扣優惠後，折實價由453.4萬至1,173.1萬元，折實呎價14,039至18,017元。
當中入場單位為1B座10樓E室，一房間隔，實用面積322平方呎，折實價453.4萬元，折實呎價14,081元。
黃光耀：屬原價加推、下周作次輪銷售
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，是次加推單位以高層為主，部分單位設於47層以上，因單位樓層景觀不同，是次仍屬原價加推。項目正部署於下周作次輪銷售，將以先到先得形式發售。
另外，GRAND SEASONS至今累售約70伙，套現約5億元；至於整個SEASONS系列累售1,051伙，套現65.2億元。
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