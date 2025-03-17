周末新盤錄300宗 連續5周破二百宗成交 大埔上然首輪沽223伙
撰文：李明珠
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周末有焦點新盤開售，帶動一手交投量。過去兩日（15日、16日）周末新盤錄得300宗成交，與上周相若，亦是連續5個周末錄得逾200宗一手成交個案。當中萬科香港旗下的大埔上然於周六進行首輪銷售228伙，即日沽出223伙，佔可售單位約98%。
上然即日沽出223伙 ERROR成員何啟華近千萬入市
大埔上然於周六進行首輪銷售228伙，即日沽出223伙，佔可售單位約98%。項目當日錄得多組大手客入市，佔比高達47%，當中最大手為一組買家斥資3,000萬元買入8伙，涉及四對1「家」1付款計劃的單位，即包括4伙大單位及4伙開放式戶。
男團ERROR成員何啟華（阿Dee）亦有入市，據了解，阿Dee採用1「家」1付款計劃買入兩個單位，一伙為三房單位，另一伙為開放式戶，估計涉及近千萬元。
發展商隨後即時加推5號價單，連同1「家」1付款計劃計，折實價185.1萬至873.1萬元，折實呎價6,150至15,695元；同日落實於本周三次輪銷售118伙。
佐敦高臨單日沽5伙
資本策略地產（0497）旗下佐敦彌敦道高臨於周六推售餘下的標準單位，單日連沽5伙，合共套現6,956.6萬元。涉及的單位包括兩房至三房，實用面積由377至707平方呎，成交價介乎799.4萬至1,995.1萬元。
資本策略執行董事何樂輝指，當中最高成交單位為A1座29樓A室，實用面積707平方呎，成交價為1,995.1萬元，呎價為28,219元。相信隨樓市利好消息浮現，優質項目將買一間少一間。
啟德DOUBLE COAST I兩日沽5伙
由會德豐地產、恒地（0012）、中國海外（0688）及新世界（0017）合作發展的啟德DOUBLE COAST I，於周末兩日共沽5伙，套現逾3,907萬元。最新售出的單位包括第3座11樓J室，實用面積441平方呎，兩房單位，設開放式廚房，成交價764.1萬元，折合呎價約17,327元。
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