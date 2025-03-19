政府向古洞北粉嶺北土地業權人付143億補償　餘169億未支付

撰文：蔡偉南
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政府致力發展北部都會區，當中涉及大筆土地補償。發展局局長甯漢豪表示，政府就古洞北及粉嶺北新發展區分階段收回數千幅私人用地，並已支付部份土地補償。

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