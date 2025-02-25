豐樹產業36.786億奪青衣物流地、每呎1500元　符合市場預期

運輸及物流局公佈，青衣青鴻路與青衣路交界、作物流服務及公眾停車場用途的青衣市地段第202號用地，以36.786億元批出予新加坡淡馬錫旗下豐樹產業，每呎樓面地價1,500元，符合市場預期。



該青衣物流地皮面積477,048平方呎，指定作物流服務及公眾停車場用途，最高可建樓面約2,452,472平方呎。



豐樹產業競投、地皮旁為豐樹青衣物流中心

翻查資料，上述截標的青衣物流地皮，一條馬路之隔就是豐樹青衣物流中心，今次豐樹產業成功中標，預計將產生協同效應。

綜合市場資訊，該幅物流地皮每方呎樓面地價料約1,250至1,800元，估值約30.7億至44.1億元。

青衣青鴻路與青衣路交界的青衣市地段第202號用地，鄰近九號貨櫃碼頭、青富苑。相片右邊為豐樹青衣物流中心。（資料圖片）

運輸及物流局：今次反應理想 適時推出餘下三幅物流地

運輸及物流局發言人表示，物流業與香港國際航運中心和國際貿易中心的發展息息相關，因此政府一直十分重視香港物流發展。為實現讓香港成為區內首屈一指，並專注處理高價值貨物的國際物流樞紐的願景，我們於2023年十月公布的《現代物流發展行動綱領》內，承諾透過推出四幅鄰近香港葵青碼頭的優質物流用地，以穩定的物流用地供應，並回應業界對適合發展高增值物流作業和與港口有協同效應的多層式現代高端物流設施的需求。

這次市場對作為當中首幅用地的青衣市地段第202號反應理想，清楚反映業界對香港作為國際物流樞紐的地位仍然充滿信心。政府會考慮市場情況，適時推出餘下三幅物流用地。。

青衣青鴻路與青衣路交界的青衣市地段第202號用地，將作物流服務及公眾停車場用途。