青衣物流地僅收1份標書　測量師料出價相當保守、流標風險大

位於青衣青鴻路與青衣路交界、作物流服務及公眾停車場用途的青衣市地段第202號用地今日（21日）中午截標。據運輸及物流局指，該地皮最終截收1份標書。綜合市場資訊，該幅物流地皮每方呎樓面地價料約1,250至1,800元，估值約30.7億至44.1億元。



有測量師表示，今次地皮規模大亦缺乏有財力及願意投資的營運者，預料今次競投財團出價會相當保守，其流標風險大。



華坊梁沛泓：料地皮流標風險大

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓表示，今次地皮規模大、本港貨櫃碼頭吞吐量下降、物流業相關物業空置率上升至10%，以及缺乏有財力又願意投資的營運者。如今地皮終截收一份標書，反映情況極不理想，其流標風險大。

即使今次成功批出地皮，梁沛泓預計在《現代物流發展行動綱領》下預留的其餘三幅物流地，其推出的日期亦要無限期押後。

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓。

青衣青鴻路與青衣路交界的青衣市地段第202號用地，鄰近九號貨櫃碼頭、青富苑。（資料圖片）

高力李婉茵：即使中標價錢亦相當保守

高力香港研究部主管及零售顧問諮詢李婉茵表示，是次地皮規模龐大，目前可負擔的企業也屈指可數，故入標氣氛偏向淡靜，估計即使中標，價錢亦相當保守。

她續指，行業近年面對大灣區的相關供應增多、地緣政治導致全球進出口貿易成本上揚以及環球利率持續高企。加上隨著電商經濟全球興起，供應鏈的物流需求與日俱增，近年各地政府均積極就此提供相關用地，香港隨著越發深入大灣區融合策略，不少本港物流營運商均傾向於土地及人力成本更為相宜的大灣區其他城市作為主要集運據點；而出口海外方面，則因為近年地緣政治衝突，各地進出口政策越發複雜及成本上升下，壓縮了需求，其不確定性風險正在增加。

高力香港研究部主管及零售顧問諮詢李婉茵。

青衣青鴻路與青衣路交界的青衣市地段第202號用地，將作物流服務及公眾停車場用途。