中原：普通話拼音買家兩月1364宗入市　大升45%　呢一區佔比近50%

樓市全面撤辣，加上政府引入專才政策帶動，今年內地客入市個案續增。中原地產數據顯示，2025年首兩個月，本港一、二手市場錄得逾1,300宗姓名為普通話拼音的買家入市個案，按年升近5成。



值得留意，今年以來，啟德再多96宗普通話拼音買家入市，佔該區整體登記量高達47.3%，反映每兩個買家中，就有一位為普通話拼音買家。



撤辣至今普通話拼音買家入市總數逾1.2萬宗

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，去年2月全面撤辣至今，普通話拼音買家入市總數增至逾1.2萬宗，較撤辣前倍增，為本港帶來高達1,331億元物業交易總額。由於他們來港買樓毋須再支付任何「辣稅」，預算案亦放寬400萬元以下單位的印花稅，加上本港樓價已連跌3年，跌幅超過25%，相信會吸引更多不同類型的非本地客趁低吸納。

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普通話拼音買家連續12個月佔比逾2成、涉124億

今年1及2月份，本港一、二手私樓有5,994宗買賣登記，當中1,364宗的登記買家姓名屬普通話拼音，屬連續12個月維持超過2成比例，涉及金額124億元，與去年同期935宗及101億元比較，上升45%及22%。

撤辣後啟德普通話拼音買家1545宗 每10個買家、5個內地客

隨着啟德體育園落成，屬一手供應重鎮的啟德新區，近年已成為內地客買樓首選之一。今年以來，啟德再多96宗普通話拼音買家入市，撤辣後至今計更累積1,545宗，成全港之冠，同時大幅拋離第二位黃竹坑557宗的1.8倍。值得留意的是，撤辣後啟德共錄得3,071宗一、二手買賣，值得留意的是，撤辣後啟德共錄得3,071宗一、二手買賣，可見「普通話拼音客」於區內樓市佔比甚高，平均每10個買家之中，就有5個是內地客。

啟德近年有多個屋苑落成。（蔡偉南攝）

啟德近年有多個屋苑落成。（蔡偉南攝）

至於掃管笏及黃竹坑，今年首兩月暫錄得89及77宗普通話拼音買家入市，是啟德以外，今年首季暫時最受內地客追捧的地區。

今年首兩個月最多普通話拼音客的樓盤，第一位是港島南岸（包括晉環、海盈山、揚海及BLUE COAST）錄77宗，佔區內成交近6成；其次是屯門黃金海灣及日出康城1至12期，分別51及32宗。

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黃竹坑站上蓋正有多個新樓盤發展中。（香港01攝）

陳永傑：3月內地客比例料回落

另一方面，內地客入市帶動，今年一、二手市場錄得62宗、樓價5,000萬元以上大額成交，按年升4成，當中普通話拼音買家佔17宗或近3成；其中屯門瑧譽一幢實用面積5,210方呎雙號屋，連雙車位成交價1.366億元，呎價2.34萬元，成本年迄今最大宗普通話拼音買家入市個案。

陳永傑又指，由於近期開售的多個細價新盤，現場所見以本地客為主，內地客不多，相信3月份一手市場普通話拼音買家比例，有機會跌穿3成水平，料見九個月低位。