內地客7.2萬租大埔比華利山別墅　「一炮過」畀租金連按金100萬

本港私樓租金指數按月升約0.42%，當中內地客成租務市場支柱。最新有內地客「一炮過」畀近100萬的全年租金及按金，承租大埔比華利山別墅五房。業主租金回報近1.9厘。



中原地產高級資深分區營業經理吳啟業指，是次成交為大埔比華利山別墅銀池道雙號屋，實用面積3,202平方呎，屬五房間隔，連約1,391平方呎花園，外望吐露港海景。單位最初以9萬元叫價放租，經議價後獲減價1.8萬元至7.2萬元租出，呎租約22元，屬於市水平。

↓↓大埔比華利山別墅↓↓

內地客「一炮過」畀近百萬全年租金及按金

至於，新租客為內地客，是次入市「一炮過」支付全年租金約86.4萬元，以及1個月按金7.2萬元，即涉資約93.6萬元。

據知，業主2011年以約4636萬元購入單位，現時以月租7.2萬元計，租金回報近1.9厘。