內地客7.2萬租大埔比華利山別墅　「一炮過」畀租金連按金100萬

撰文：黃祐樺
出版：更新：

本港私樓租金指數按月升約0.42%，當中內地客成租務市場支柱。最新有內地客「一炮過」畀近100萬的全年租金及按金，承租大埔比華利山別墅五房。業主租金回報近1.9厘。

中原地產高級資深分區營業經理吳啟業指，是次成交為大埔比華利山別墅銀池道雙號屋，實用面積3,202平方呎，屬五房間隔，連約1,391平方呎花園，外望吐露港海景。單位最初以9萬元叫價放租，經議價後獲減價1.8萬元至7.2萬元租出，呎租約22元，屬於市水平。

↓↓大埔比華利山別墅↓↓

內地客「一炮過」畀近百萬全年租金及按金

至於，新租客為內地客，是次入市「一炮過」支付全年租金約86.4萬元，以及1個月按金7.2萬元，即涉資約93.6萬元。

據知，業主2011年以約4636萬元購入單位，現時以月租7.2萬元計，租金回報近1.9厘。

比華利山別墅。（資料圖片）
恒地九龍城南首連售6伙　天際特色戶1038.8萬沽　創項目雙破頂鄧成波家族物業再淪銀主盤！灣仔尚翹峰舖叫價1.15億、料蝕六成半啟德天寰逾千呎四房戶2750萬沽　持貨7年帳面狂蝕1784萬空置近17年　彌敦道泰林電器旗艦店等三分二業權　4800萬沽
香港樓市
租務市場
大埔區樓市