內地客轉租為買　擲1億買泓碧逾3600呎洋房　較3年前同類平逾三成

由碧桂園（2007）牽頭發展的馬鞍山泓碧，一幢面積有逾3,600平方呎洋房早前以1億元連三個車位沽出，造價較3年前同類洋房賣平逾三成。至於，新買家為內地客，同樣為該洋房的現有租客，現決定轉租為買入市。



內地客轉租為買入市

是次成交為泓碧11號洋房，屬四套房間隔，實用面積3,665平方呎，連1,581平方呎前後花園，397平方呎平台，以及927平方呎天台，新近以1億元連三個車位登記成交，呎價約27,285元。至於，新買家姓周，其英文名以普通話拼音，料為內地背景人士。

碧桂園馬鞍山泓碧。

原租住11號洋房 發展商已將租金等轉為臨時訂金

據成交紀錄冊顯示，是次買家為現有租客，發展商會根據租約，將該買家實際已支付的所有租金、以及租金保證金等，直接用作支付是次入市的臨時訂金及加付訂金。

造價較3年前同類洋房賣平逾三成

另參考毗鄰的12號洋房，實用面積3,577平方呎，連1,607平方呎花園、927方呎天台及397方呎平台，另設有私人泳池及升降機。該洋房於2022年初以1.4388億元連三個車位沽出，呎價40,224元，反映同類洋房造價3年賣平逾三成。

由碧桂園（2007）牽頭發展的馬鞍山泓碧。