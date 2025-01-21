內地客公司名逾5億買山頂道洋房　提前成交可獲最多7.7%現金回贈

豪宅市場近期交投暢旺，由會德豐發展及銷售的山頂道豪宅項目77/79 Peak Road，上月以逾5億元沽出，買家身份曝光。據資料顯示，新買家為內地客，並以公司名義入市，如提前成交可獲最高7.725%現金回贈。



內地客公司名逾5億買77C號洋房

據資料顯示，山頂道豪宅項目77/79 Peak Road 77C號洋房，於上月以逾5億元沽出，呎價8萬元。該洋房實用面積6,257平方呎，屬四房套間隔，另連1,349平方呎花園及923平方呎庭園，花園附設泳池。

最高可獲7.725%的現金回贈

項目最新錄登記成交，新買家以「福城集團有限公司」名義入市，其董事姓陳，英文名為普通話拼音，料為內地背景人士，是次入市採300日成交期，如該買家可以在簽署臨時買賣合約後90日內提前付清樓價，則可獲樓價7.725%的現金回贈。

騰訊前高層、創投基金創辧人都有份買

值得留意的是，77/79 Peak Road豪宅項目過去亦吸引不少名人入市，當中包括騰訊前高層李海翔以5.98億元買入77A號洋房、創投基金「海闊天空創投」的創辧人方仁宙逾5億元買77B號洋房。