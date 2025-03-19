朗天峰850萬沽天台戶、呎價1.7萬雙破頂　文曜1843萬沽三房兩套

新盤市場活躍，嘉里元朗朗天峰850.64萬沽連天台特色戶，呎價17,150元，創出項目的成交金額及呎價新高。建灝九龍城文曜以1,842.74萬元沽出三房兩套，買家獲贈約250萬元指定車位。啟德柏蔚森III三房套單位以1,469.8萬元沽，創今年項目成交樓價及呎價新高。



嘉里建設（0683）旗下元朗新盤朗天峰今日(19日) ，以招標形式售出第2座27樓C室，頂層連私家平台及天台特色單位，成交價為850.64萬元，呎價17,150元，創出項目的成交金額及實用面積呎價新高。

涉及為第2座27樓C室，實用面積為496平方呎，連175平方呎平台及444平方呎天台，屬兩房梗廚間隔，有樓梯直達天台，上述單位成交價包括1個住宅車位認購權。

項目至今累售436伙，總成交金額逾18億元，平均成交實用面積呎價約12,000元。

建灝九龍城文曜1842.74萬沽三房兩套

另外，建灝地產旗下九龍城住宅翻新項目文曜今日（19日）以1,842.74萬元沽出9樓C單位，呎價約20,384元，實用面積904平方呎，屬三房兩套連儲物室間隔，獲贈約250萬元的指定車位一個。

啟德柏蔚森III三房套1469.8萬沽

新世界（0017）和遠展（0035）合作發展的啟德柏蔚森III，今日以1,469.8萬元沽第1座11樓A室單位，實用面積666平方呎，呎價22,069元，屬三房套連儲物室及洗手間間隔 ，望遊艇海景，創今年項目成交樓價及呎價新高。

「柏蔚森」系列自開售以來累售536伙，套現逾36.5億元。