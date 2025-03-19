大埔上然次輪銷售118伙　即晚沽107伙、佔可售單位97%｜持更

萬科香港旗下大埔馬窩路住宅項目Le Mont 上然，今日（19日）下午進行次輪銷售118伙，戶型涵蓋一房至四房，折實價337萬元起，折實呎價10,886元起。項目昨日截票累收約7,868票，以次輪發售單位118伙計，超額認購約65倍。



【22：00】發展商表示，今日(19日)次輪發售118伙。截至晚上10點，逾9成單位，即當中107伙已被揀選，連同上周六首輪售出223伙，項目4日內已累計售出330伙，佔價單可售單位近97%。

萬科香港董事總經理周銘禧表示，上然首兩輪銷售場面盛況空前，吸引來自東鐵沿線以至其他地區客戶到場揀樓，當中針對分支家庭推出的1「家」1付款計劃更成為許多家庭成員同時選擇入市置業的原因，亦吸引不少投資者入市，將適時加推單位應市。

【18：00】A組及B組客戶陸續到場排隊，揀樓人龍由售樓處一直伸延至街尾；目前揀樓程序仍在進行中。

【17：30】市場消息指，截至下午5時，A組暫售出約23伙。

中原陳永傑：錄大手客1500萬購兩伙

【17：15】中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，大埔上然訂價吸引，加上推出一家一優惠，首輪銷售成功售出9成單位。今日進行次輪銷售，該行出席率達9成，向隅客佔6至7成。該行最大手客打算斥1,500萬元購兩伙。項目鄰近多家專上學府，收租回報穩健，料上然呎租可達約40至50元水平，租金回報預計約4厘，對投資者具吸引力。

另外，三月份至今已錄近1,800宗一手成交，創5個月同期新高。新盤熱賣，料發展商繼續把握時機推盤，預料三月份一手成交可達3,000宗。

【16：45】開售約一小時，市場消息指目前已有14伙單位獲揀選。

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美聯布少明：7成為向隅客 料即日沽清

【16:15】美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，由於項目超額認購逾，加上首輪銷售反應熱烈，並不乏向隅客，料是次推售單位有望即日同近沽清。

布少明指出，該行不乏大手客有意入市，其中有買家擬斥資約1300萬元購入1間三房及1間兩房戶。是次該行的客戶中，約有7成為向隅客，希望在是次購得心水單位，此外約8成為新界區客，九龍及港島客佔約2成。

布少明稱，由於各大發展商加快推售單位，本月一手銷情火熱，料3月份一手成交有望錄得約3,000宗水平，並將創出去年3月後的一年新高。

美聯物業住宅部行政總裁布少明。

【15:45】A組買家陸續到達現場，並已有20多組前往售樓處報到。

上然次輪共推售118伙，戶型涵蓋一房至四房，價單定價由401.1萬元至1,358萬元，呎價由12,959至18,684元；折實價則由337萬元至1,140.8萬元，折實呎價由10,886至15,695元。

發展商繼推1「家」1付款計劃 最多可減160萬

次輪銷售的單位中，發展商繼續提供1「家」1付款計劃，例如第2座1樓A5室，價單售價為410.8萬元，屬一房間隔，如扣除最多折扣付款辦法及優惠16%計算（不選用新1「家」1付款計劃），折實價為345.1萬元。由於上述單位屬新1「家」1付款計劃當中，若3房戶買家「加購」該入場單位，即可獲額外160萬元折扣，該入場戶樓價將降至185.1萬元。

萬科大埔樓盤上然。（蔡偉南攝）

第一期提供403伙

項目第一期提供403伙，標準樓層最多一梯26伙。單位實用面積由214平方呎至961平方呎，戶型涵蓋開放式至四房。當中開放式涉25伙、一房涉佔131伙、兩房涉佔161伙、三房涉佔43伙、四房涉佔14伙，另設29伙平台及頂層天台特色戶。

2020年7月斥37億奪地、每呎樓面地價4,738元

翻查資料，萬科於2020年7月夥拍青建國際（1240）合組財團，以逾37.05億元投得地皮，以可建樓面面積78.19萬方呎計，每方呎樓面地價4,738元。