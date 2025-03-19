平價新盤掀炒風 元朗尚柏三日連錄3宗短炒 一房5個月賣貴14萬
撰文：李明珠
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近年部分新盤以低價銷售，入伙後迅速錄得多宗短炒個案。元朗近數個月新入伙的新盤尚柏，於3日內連錄3宗短炒成交，最新一伙一房單位以293萬元沽出，呎價9,670元。原業主於去年10月一手買入，持貨僅5個月帳面速賺14萬元，賺幅約5%。
中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示， 該單位為尚柏新錄中層A室成交，實用面積303平方呎，一房間隔。原業主於去年10月一手買入單位，待近日屋苑正式入伙後推出市場放售，最終成功以293萬元沽出，折合呎價9,670元。
連錄3宗一房短炒、成交價屢升13萬
代理指，尚柏於3日內連錄3宗短炒成交，3宗成交均屬一房單位，首宗成交280萬元，第2宗290萬元，第3宗成交再升至293萬元，可見同類單位成交價3日間上升13萬元，升幅約4.6%。
另外，連同上月2宗成交，屋苑至今累錄5宗短炒成交，全部均為獲利離場。
5個月前一手買入、帳賺14萬
原業主於去年10月以279萬元一手買入單位，持貨僅5個月，現轉手帳面快速獲利14萬元，單位期内升值5%。
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