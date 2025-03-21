大埔上然第二期上樓書　涉682伙主打一房、兩房　最細開放式246呎

萬科香港旗下大埔上然今日（21日）上載第二期樓書，第二期共提供682伙單位，戶型涵蓋開放式至三房間隔，主打一房及兩房戶型，佔全盤逾7成。



值得留意的是，屋苑中心的墳場被第二期包圍，而第二期第6座C1及D1單位睡房則為最接近。不過由於設計的關係，發展商未有在該方向設窗戶，所以原則上住戶是看不到屋苑中心位於的墳場。



上然第二期設3座住宅大樓，分別為第1座、第6座及第7座。當中第6座為L型開則，單位分佈於兩側，每側平均設有10伙並各設3部升降機。

第二期合共提供682伙單位。項目戶型涵蓋開放式至三房間隔，實用面積由246平方呎至797平方呎；當中一房佔261伙，兩房佔260伙，三房則佔96伙。另設53伙特色單位，包括26伙連花園或平台的單位，及27伙頂層連天台單位。

最大單位797呎、連平台及天台

其中最細單位為第6座1樓C6室，開放式間隔，實用面積246平方呎；而最大單位為第1座19樓A1室，三房間隔，實用面積797平方呎，連394平方呎平台及834平方呎天台。

萬科香港董事總經理周銘禧表示，第二期為Sky Deck，戶型間隔多元，預計短期內正式推售。

屋苑中心墳場被第二期包圍 第6座C1及D1單位最近

值得留意的是，屋苑中心的墳場被第二期包圍，而第二期第6座C1及D1單位睡房則為最接近。不過由於設計的關係，發展商未有在該方向設窗戶，所以原則上住戶是看不到屋苑中心位於的墳場。