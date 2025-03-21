離島八百呎兩房200萬推拍　呎價2500元有找　客廳直望無敵海景

撰文：李明珠
出版：更新：

拍賣場再有低價物業推出。大嶼山「隱世孤島」澄碧邨一伙兩房單位，最新開價200萬元推拍，呎價約2,433元，低市價近3成。業主早於2002年買入單位，現開價較買入價高出153萬元或超過3倍。

忠誠拍賣表示，該單位為澄碧邨20座高層A室，實用面積822平方呎，兩房套連儲物室間隔。

落地玻璃窗外望開揚海景

圖片可見，單位内裝設計懷舊，但保養簇新。客廳設有落地玻璃窗，外望開揚海景。單位屬業主盤，最新開價200萬元推出拍賣，折合呎價約2,433元。

↓↓澄碧邨20座高層A室↓↓

客廳設有落地玻璃窗，外望開揚海景。
+1

低市價3成拍賣

代理指，單位目前市價約270萬元，即推拍價較市價低出70萬元或26%。

業主於2002年以47萬元買入單位，持貨23年，最新開拍價較當年買入價高出153萬元，單位至少升值3.3倍。

澄碧邨都有人吼！　內地客350萬買入隱世小島　業主勁賺200萬離場「隱世孤島」澄碧邨逾千呎特色戶　開價340萬、呎價不足2800元「隱世孤島」澄碧邨150萬豪裝單位　下周拍賣開價270萬｜單位直擊
澄碧邨。（代理相片）
火炭星凱．堤岸入伙2年首現銀主盤　一房469萬推拍、低四年前42%親友自縊淪凶宅　業主花30萬全屋重裝　250萬蝕本價推拍觀塘居屋業主夫婦離婚分身家　950萬推拍錦繡花園懷舊風洋房　設花園車庫西貢全幢海景村屋2860萬推拍　斥千萬裝修變豪宅　附送游艇泊位？太古城無契樓拍賣爭崩頭　三房1130萬速沽　5組客出價搶高三成
香港樓市
離島區樓市
拍賣會
二手樓成交