離島八百呎兩房200萬推拍　呎價2500元有找　客廳直望無敵海景

拍賣場再有低價物業推出。大嶼山「隱世孤島」澄碧邨一伙兩房單位，最新開價200萬元推拍，呎價約2,433元，低市價近3成。業主早於2002年買入單位，現開價較買入價高出153萬元或超過3倍。



忠誠拍賣表示，該單位為澄碧邨20座高層A室，實用面積822平方呎，兩房套連儲物室間隔。

落地玻璃窗外望開揚海景

圖片可見，單位内裝設計懷舊，但保養簇新。客廳設有落地玻璃窗，外望開揚海景。單位屬業主盤，最新開價200萬元推出拍賣，折合呎價約2,433元。

↓↓澄碧邨20座高層A室↓↓

客廳設有落地玻璃窗，外望開揚海景。

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低市價3成拍賣

代理指，單位目前市價約270萬元，即推拍價較市價低出70萬元或26%。

業主於2002年以47萬元買入單位，持貨23年，最新開拍價較當年買入價高出153萬元，單位至少升值3.3倍。