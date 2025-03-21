離島八百呎兩房200萬推拍 呎價2500元有找 客廳直望無敵海景
撰文：李明珠
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拍賣場再有低價物業推出。大嶼山「隱世孤島」澄碧邨一伙兩房單位，最新開價200萬元推拍，呎價約2,433元，低市價近3成。業主早於2002年買入單位，現開價較買入價高出153萬元或超過3倍。
忠誠拍賣表示，該單位為澄碧邨20座高層A室，實用面積822平方呎，兩房套連儲物室間隔。
落地玻璃窗外望開揚海景
圖片可見，單位内裝設計懷舊，但保養簇新。客廳設有落地玻璃窗，外望開揚海景。單位屬業主盤，最新開價200萬元推出拍賣，折合呎價約2,433元。
↓↓澄碧邨20座高層A室↓↓
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低市價3成拍賣
代理指，單位目前市價約270萬元，即推拍價較市價低出70萬元或26%。
業主於2002年以47萬元買入單位，持貨23年，最新開拍價較當年買入價高出153萬元，單位至少升值3.3倍。
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