專才客料樓市觸底「撈底」上車　370萬購薈朗開放式戶　9年蝕一成

專才來港人數持續增加，帶動區內二手交投。馬鞍山錄得專才客上車個案，由於其判斷香港樓市已觸底，擔心未來樓價上漲，因此急斥370萬元購入薈朗開放式戶，呎價約12,628元。



美聯物業區域經理陳少鴻表示，上述成交單位為薈朗2座低層B7室，實用面積約293平方呎，屬開放式間隔。原業主以380萬元放盤後吸引專才客洽詢，雙方經議後以370萬元成交，實用呎價約12,628元。

↓↓薈朗２座低層B7室↓↓

專才客憂樓價回升 急入市鎖定心水單位

代理透露，專才客來港租住已一年，認為本港樓市經底，加上早前曾參與新樓抽籤但未能成功，擔心未來樓價回升，故急於入市。據放盤相片可見，該單位狀態維持良好，裝修新淨，開則方正。

持貨9年帳蝕10%

翻查資料，原業主於2016年411萬元購入單位，持貨約9年，現轉手帳面虧損約41萬元，期內單位貶值約10%。