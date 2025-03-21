專才客料樓市觸底「撈底」上車 370萬購薈朗開放式戶 9年蝕一成
撰文：李煥好
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專才來港人數持續增加，帶動區內二手交投。馬鞍山錄得專才客上車個案，由於其判斷香港樓市已觸底，擔心未來樓價上漲，因此急斥370萬元購入薈朗開放式戶，呎價約12,628元。
美聯物業區域經理陳少鴻表示，上述成交單位為薈朗2座低層B7室，實用面積約293平方呎，屬開放式間隔。原業主以380萬元放盤後吸引專才客洽詢，雙方經議後以370萬元成交，實用呎價約12,628元。
↓↓薈朗２座低層B7室↓↓
專才客憂樓價回升 急入市鎖定心水單位
代理透露，專才客來港租住已一年，認為本港樓市經底，加上早前曾參與新樓抽籤但未能成功，擔心未來樓價回升，故急於入市。據放盤相片可見，該單位狀態維持良好，裝修新淨，開則方正。
持貨9年帳蝕10%
翻查資料，原業主於2016年411萬元購入單位，持貨約9年，現轉手帳面虧損約41萬元，期內單位貶值約10%。
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