啟德MIAMI QUAY II上樓書　提供571伙、開放式戶最細251呎

由會德豐地產、恒地（0012）、新世界發展（0017）及帝國集團合作發展的啟德現樓MIAMI QUAY II，今日（21日）上載售樓說明書，全盤提供571伙，涵蓋開放式至四房二套連工作間及洗手間單位，實用面積251至1,426平方呎，另設頂層及平台特色戶。發展商表示，項目有望短期內公布首張價單。



項目設三座住宅大樓，分為第5座、第6座及第8座。當中第5及第6座屬於高座，樓高30層。第5座3樓至29樓為標準樓層，而1、2及30樓為平台或天台特色樓層；1樓一梯六伙，2至30樓一梯十伙。

第6座1樓至29樓為標準樓層，30樓為天台特色樓層；1樓一梯四伙，2至30樓一梯十至十二伙。第8座則屬低座向海住宅，樓高6層，僅提供25伙，採兩梯五伙設計，戶戶向海。

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最大單位1426平方呎 連平台、天台及梯屋

最細單位為第6座8至29樓M室，採開放式間隔，實用面積251平方呎。

最大單位為第6座30樓A室，實用面積1,426平方呎，屬四房二套連工作間連洗手間大宅，外接550平方呎平台、479平方呎天台及9平方呎梯屋。值得留意的是，該單位亦是全盤僅1伙高座天際特色戶。

全盤571伙、涵蓋6種戶型

全盤提供571伙，實用面積251至1,426平方呎，涵蓋開放式至四房二套連工作間及洗手間，設有6種戶型，包括開放式、一房、兩房、兩房連儲物室、三房一套及四房二套連工作間及洗手間，多數連開放式廚房。

啟德MIAMI QUAY II佈局圖。

主打一房及兩房 短期內開價

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，今期主打1房及2房戶，占比共88%。有見客人期待更多低座現樓的優質單位，故項目首度設有低座住宅，戶戶向海，僅25伙。項目大部分單位屬500呎以下，為年輕家庭客、單身才俊及投資者首選，有望短期內公布首張價單。

他續指，集團旗下PARK PENINSULA現樓項目銷情升溫，當中MIAMI QUAY I 海景3房大單位幾近沽清、同系合資項目DOUBLE COAST I低座單位亦幾近沽清。