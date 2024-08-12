啟德MIAMI QUAY I累售100伙、均價2.45萬　現樓示位曝光｜多圖

由會德豐地產、恒地（0012）、新世界（0017）及帝國合作發展的啟德跑道區MIAMI QUAY I，今日（12日）開放一伙現樓示範單位參觀，以及推出全新付款計畫。



會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目推售至今累售100伙，共套現約11.1億元，平均成交呎價約24,500元。

由於留意到買家當中有6成為內地客，為方便買家有更靈活的財務安排，項目最新推出180天現金付款計畫，成交期由原先的90天延長至180天。新付款計畫適用於4款戶型，包括2款三房及2款兩房間隔。

會德豐黃光耀(左)表示，若下月中美國落實減息，銀行存款利息亦跟隨調整，相信市場資金會釋放至樓市。

另外，集團旗下日出康城Park Seasons上周首度推出2B座價單，涉及單位約70伙。預計將於今日上載銷售安排，最快於本周五開售。

對於市況，他表示若下月中美國落實減息，銀行存款利息亦跟隨調整，相信市場資金會釋放至樓市。

↓↓MIAMI QUAY I 2座11樓D室↓↓

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是次開放的現樓示範單位位處2座11樓D室，實用面積457平方呎，兩房間隔。單位設計靈感源自於MIAMI海岸，以大地色作為主調。客飯廳呈長形設計，間隔方正，外連三合一露台。客廳特別規劃了通風窗戶，可引入更多陽光，提升室內空間感之餘，當關上露台趟門時仍能保持室內空氣流通。

開放式廚房設特長L型工作台面，備餐空間充足，配備德國品牌Miele家電。主人房間隔闊落，放置雙人床後可三邊上落床。配以玻璃幕牆設計，提高室內採光度，並可遠眺維港海景。另一睡房則改為書房，書架、書檯採用流線形圓角造型，貫徹海岸主題

↓↓MIAMI QUAY I 2座11樓D室景觀↓↓