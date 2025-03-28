「轉數快」公司入市　6817萬買觀塘商廈兩層3個單位　上手勁輸34%

商廈市場疲弱，負責營運「轉數快」系統的香港銀行同業結算有限公司趁機入市，合共擲逾6,817萬元買入觀塘商廈兩層共3個單位。上手兩名業主均需蝕讓離場，當中最勁帳面更要蝕34%離場。



據資料指，是次成交為觀塘萬兆豐中心20樓L、A1室，以及11樓A室，面積分別2,119平方呎、3,722平方呎，以及3,722平方呎。分別以1,271.4萬元、3,014.8萬元，以及2,531萬元沽出，呎價由6,000元至8,100元。

至於，新買家為香港銀行同業結算有限公司（HONG KONG INTERBANK CLEARING LIMITED），為金管局和香港銀行公會共同擁有的私營公司，業務包括「快速支付系統」(「轉數快」) 等。

新買家為香港銀行同業結算有限公司。

上手兩名業主均需蝕讓離場 最勁要蝕34%

資料指，觀塘萬兆豐中心20樓L、A1室為同一業主，在2012年合共以4,800萬元以公司名「達治有限公司」及「達贊有限公司」購入，拎貨至今13年，是次轉手帳面蝕讓513.萬元，期內貶值約1成。

至於，11樓A室的業主於2017年，以約3,826萬元購入，拎貨至今18年，是次轉手帳面蝕讓1,295萬元離場，期內貶值約34%。