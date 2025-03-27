荃灣二手交投110宗　長情業主630萬沽愉景新城兩房　創8個月新高

新一份財政預算案推出後，有荃灣代理指本月區內二手買賣已達約110宗、為近半年單月最多成交。最新一宗為持貨27年的長情業主，以630萬元沽出愉景新城兩房，造價創近8個月以來同類型單位新高。



美聯物業分行高級分區營業經理鍾家豪表示，是次成交為愉景新城7座中層B室，實用面積約485平方呎，屬兩房間隔，座向東南，外望園景。原業主購入多年作收租用途，由於租客近期遷出，早前以648萬元叫價放盤或重新以1.75萬元放租。

單位最後吸引同區分支家庭客有意入市，買家還價後業主亦考慮幾日，終見買家誠意十足決定割愛以630萬元沽出單位，呎價約12,990元，創近8個月以來同類型單位新高。

↓↓愉景新城7座中層B室↓↓

低銀行估價11.3%

另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為580萬元，而恒生估價則為566萬元。即最新成交價較估價低8.6%至11.3%。

至於，原業主1998年以441.3萬元購入單位，持貨至今27年，是次轉手帳面獲利約188.7萬元，單位期內升值42.8%。