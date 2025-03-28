CCL報135.31點、按周升0.31%　中原：樓價尋底首季挫1.69%

中原城市領先指數CCL最新報135.31點，按周升0.31%，是財案放寬印花稅後首周，及全國政協及人大會議召開恒指重上24,000點當周市況。CCL連跌2周後單周回穩，但指數仍為448周(逾8年半)次低，重返2016年8月底時水平。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀表示，雖然二手成交增多，但買家入市以低價筍盤為主，加上發展商繼續採取先求量後求價的策略促銷新盤，對二手樓價構成下行壓力，料短期CCL反覆尋底。財案後樓市氣氛向好，展望二手交投保持暢旺，而待筍盤消耗及新盤價格企穩後，第二季CCL或可見底。



楊明儀指出，本周CCL雖回升，但仍較2024年9月首次減息前135.86點低位跌0.40%，2025年樓價暫時累跌1.69%。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌29.28%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌5.39%。3月26日白居二2024截止申請，3月29日大埔上然第2期首輪價單銷售128伙，對本地二手樓價的影響將於2025年4月下旬公佈的CCL才開始反映。

中原城市領先指數CCL最新報135.31點，按周升0.31%。（資料圖片）

CCL Mass按周升0.65%

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報136.08點，按周升0.65%。CCL(中小型單位)報135.09點，按周升0.52%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊結束2周連跌。CCL(大型單位)報136.43點，按周跌0.69%，連跌10周共4.27%，跌勢未止。上述三大指數均繼續處於逾8年半低位，重返2016年8月底時水平。

四區樓價三升一跌港島連跌兩周後反彈

四區樓價今周三升一跌，上周三跌一升，走勢反覆。港島CCL_Mass報134.09點，按周升1.30%，連跌2周後反彈。新界西CCL_Mass報124.73點，按周升0.93%，連升2周共1.86%。九龍CCL_Mass報133.42點，按周升0.47%。新界東CCL_Mass報149.00點，按周跌0.18%，連跌2周共1.69%。港島及九龍指數，分別處於2016年5月底及8月底水平。新界東及新界西指數，同樣於2016年10月初水平徘徊。