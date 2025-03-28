英皇香港仔新盤澄天首季售出15伙　套現逾8500萬

英皇國際（0163）旗下香港仔舊大街80號項目澄天，首季共售出15伙，套現逾8,500萬元。



該盤連續兩日錄得兩宗成交，其中有自用買家於昨日（27日）以580萬購入實用面積325平方呎的25樓A室1房戶，成交呎價17,846元。買家原先居於中西區，因看好南區發展前景及寧靜悠閒的生活環境，加上連接各核心商業區的完善交通配套方便上班，故購入單位自住。

另，今日（28日）一名買家專程由上海來港參觀示範單位，並斥資506萬元購入一個20樓B室的1房戶，單位實用面積287平方呎，成交呎價17,631元。買家專誠從內地來港參觀示範單位，知悉項目鄰近將來港鐵南港島綫香港仔站，看好物業升值潛力，故購入作投資收租用途，預計租務回報率可逾4厘。

澄天至今已售出96伙，佔整體項目逾87%，套現近6億元 。

英皇國際（0163）旗下香港仔舊大街80號項目澄天。