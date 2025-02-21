英皇香港仔「澄天」招標17伙高層海景戶　現樓示位採時尚簡約風

英皇國際（0163）旗下香港仔舊大街80號項目澄天，將於今日（21日）對外開放兩個連傢俬無改動現樓示範單位予觀眾參觀，並加推17伙高層海景戶招標應市。



發展商表示，項目自入伙後，獲不少有興趣的準買家所查詢，當中包括同區自用客及外區投資客，本月最新錄得4宗一手成交，套現近2,000萬元。

加推單位為19至25樓(項目不設24樓)，皆屬高層海景戶，包括13個一房及4個兩房單位，實用面積由287至400平方呎，將於下周一(24日)起，以招標形式發售。

項目加推17伙高層海景戶標售，位於19至25樓，實用面積由287至400平方呎。（宣傳冊截圖）

時尚簡約風格 採白、藍色調

現樓示範單位設於23樓E室，屬一房戶型，實用面積287平方呎，採時尚簡約風格。客廳可配置二人餐桌、茶几及梳化，適合單身人士及新婚夫婦。

另一伙設於23樓C室的兩房示範單位，實用面積400平方呎。裝修設計以白、藍兩個色調為主，客飯廳可擺放四人餐桌，連接三合一露台遠眺香港仔海濱公園一帶海景。

↓↓現樓示範單位↓↓