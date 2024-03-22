新盤戰報｜天璽•海單日沽6伙套現3.5億　澄天、啟德海灣各沽3伙

撤辣後新盤市場交投熾熱，單日連錄多宗成交。當中啟德天璽•海今日（22日）以招標形式售出6伙，套現約3.5億元。港島南澄天亦單日連沽3伙，共套現約2,000萬元。



啟德天璽•海大手客斥2.7億買4伙

新地旗下啟德豪宅項目天璽•海最新以招標形式售出6伙單位，套現3.5億元。當中一組有關聯人士連環購入4伙約1,400平方呎的單位，涉資達2.7億元。該4伙單位分別為第5座20樓A單位、第5座20樓B單位、第5座25樓A單位及第5座25樓B單位，同為四房兩套間隔，實用面積1,366至1,401平方呎，成交金額6724.8萬元至7117萬元，折合呎價48,000至50,800元。

新地啟德天璽．海。（蔡偉南攝）

港島南澄天新增優惠即沽3伙

由英皇國際發展的港島南澄天於本周初更新價單後，講最高近11%的折扣優惠擴至F室單位。新價單生效的首半天即獲成交，共錄得3宗交易套現約2,000萬元。該批單位為15至17樓F室，均屬於400平方呎的兩房戶型，成交金額介乎687.7萬至698萬元，折合呎價17,193元至17,451元。

發展商指，該批成交單位以用家入市為主，其中更有新界外區的新婚夫婦因項目新增折扣優惠吸引而決定入市。

澄天。

啟德海灣連沽3伙兩房戶

嘉華國際、會德豐地產及中國海外合作的啟德海灣最新亦錄3宗成交，套現約2,983萬元。是次成交單位全數均為兩房戶型，當中最高成交單位為2B座8樓E單位，面積553平方呎，成交價1,134.2萬元，折合呎價20,510元。