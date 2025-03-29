上然二期今首賣128伙　暫沽74伙　開放式戶終極折扣後僅107萬起

萬科香港旗下大埔馬窩路住宅項目Le Mont 上然第二期今日（29日）首輪推售128伙，戶型涵蓋開放式至三房，折實價由267.2萬至990.6萬元，折實呎價由9,907至14,830元。而扣除 「1家1」及「新1家1」付款計劃後，最平的開放式單位折實售價107萬元起。該盤昨日截票，截收8,380票 ，以價單形式發售128伙計，超額認購約64倍。



【18:00】發展商表示，上然第二期今日發售128伙。截至下午6時，74伙已被揀選。連同第期自3月15日開售以來，短短15日合共410伙獲認購。萬科香港董事總經理周銘禧表示，上然吸引來自東鐵沿線以至其他地區客戶到場揀樓，當中以本區分支家庭及投資者為主。因應市場反應熱烈，不排除短期內展開新一輪銷售。

【14:00】上然正進行第二期首輪銷售，B組買家下午2:00開始登記，人龍一直延伸至街尾。

上然二期首輪銷售128伙

首輪銷售128伙，戶型涉及12伙開放式、47伙一房、51伙兩房、14伙三房及4伙特色戶，實用面積246至723平方呎。單位定價由318萬至1,179.2萬元，呎價由11,793至17,654元；扣除最高16%折扣後，折實價由267.2萬至990.6萬元，折實呎價由9,907至14,830元。

買第一期餘下四房、可優惠價加購二期細單位 折實最平107萬

另外，買家亦可選購第一期部分餘下待售的四房單位，並可藉 「1家1」及「新1家1」付款計劃，加購第二期的開放式至兩房單位，扣除優惠後最平的開放式單位售價107萬元起。項目同時宣佈於周日推出10伙招標。