萬科大埔上然第二期首批137伙　最平特價開放式107萬、呎價4358元

萬科香港旗下大埔馬窩路住宅項目Le Mont 上然第二期，今日（21日）突擊上載樓書後，隨即公佈首張價單，首批提供137伙，戶型涵蓋開放式至三房，折實價由267.2萬至990.6萬元，折實呎價10,303元至13,701元，整批折實平均呎價為12,018元。扣除1「家」1付款計劃後，最平開放式折實價107.2萬元起，呎價僅4,358元，折實平均呎價11,500元。



參考項目第一期於上月推出首張價單，首批提供81伙，當時折實平均呎價為11,036元，扣除一家一優惠後折實平均呎價則為10,688元。即是次價單均價較之前加價9%，即使扣除一家一優惠後均價仍然較之前高出7.6%。



項目首批提供137伙，戶型涵蓋開放式至三房，當中包括12伙開放式、67伙一房、38伙兩房及20伙三房，實用面積由246至723平方呎。價單定價由318萬至1,179.2萬元，呎價12,265元之16,310元。扣除最高16%折扣後，折實價由267.2萬至990.6萬元，折實呎價10,303元至13,701元，整批折實均呎價為12,018元。

萬科大埔樓盤上然。（蔡偉南攝）

三房及四房買家可加購開放式至兩房

是次價單同樣提供1「家」1付款計劃，購買三房單位的買家加購開放式、一房或兩房單位可額外享100萬元樓價折扣優惠，而四房買家則享有160萬元折扣。扣除1「家」1付款計劃後，折實均呎價為11,500元。

最平開放式107.2萬起

以入場單位6座1樓C6室為例，單位實用面積246平方呎，開放式間隔，原本折實價為267.2萬元，折實呎價10,303元。選用1「家」1付款計劃後單位折實價為107.2萬元，折實呎價僅4,358元。

有28伙單位可選用1「家」1付款計劃

發展商指，若與一期價單第5號相比，今次價單因應樓層坐向及景觀有所調整，屬原價加推。另外，是次價單中有58個單位折實價低於400萬元，可受惠100元印花稅新措施。當中12伙開放式、10伙一房及6伙兩房可選用1「家」1或新1「家」1付款計劃。

項目一期折實均呎11,036元

翻查資料，項目第一期的首張價單於上月推出，共提供81伙單位，戶型涵蓋開放式至四房，入場開放式238萬元起，呎價9,193元起，折實均呎價為11,036元。若計算一家一付款計劃在內，入場開放式單位的折實價最低會變為88萬元，而整張價單折實均呎價為10,688元。

大埔University Hill折實均價16288元

撇除項目第一期，樓盤附近近年沒有新盤推出，若參考同屬大埔區的新盤，位於白石角的University Hill於去年4月推出，首批提供123伙，入場價437.2萬元，折實均價16,288元。而同系的Silicon Hill則於2020年5月推出，首批116伙，入場價549.2萬元，折實均價17,498元。

上然第二期共提供682伙

上然第二期合共提供682伙單位。項目戶型涵蓋開放式至三房間隔，實用面積由246平方呎至797平方呎；當中一房佔261伙，兩房佔260伙，三房則佔96伙。另設53伙特色單位，包括26伙連花園或平台的單位，及27伙頂層連天台單位。

2020年7月斥37億奪地、每呎樓面地價4,738元

翻查資料，萬科於2020年7月夥拍青建國際（1240）合組財團，以逾37.05億元投得地皮，以可建樓面面積78.19萬方呎計，每方呎樓面地價4,738元。