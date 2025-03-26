大埔上然第二期周六首輪銷售128伙　周五截票

萬科香港旗下大埔馬窩路住宅項目Le Mont 上然第二期，落實於本周六（29日）首輪推售128伙，戶型涵蓋開放式至三房，折實價由267.2萬至990.6萬元，折實呎價由9,907至14,830元；本周五截收認購登記。另外，項目亦將於周日（30日）推出10伙單位招標。



項目將於周六進行首輪銷售128伙，戶型涉及12伙開放式、47伙一房、51伙兩房、14伙三房及4伙特色戶，實用面積246至723平方呎。單位定價由318萬至1,179.2萬元，呎價由11,793至17,654元；扣除最高16%折扣後，折實價由267.2萬至990.6萬元，折實呎價由9,907至14,830元。

購買第一期餘下的四房、可優惠價加購第二期細單位

另外，買家亦可選購第一期部分餘下待售的四房單位，並可藉 「1家1」及「新1家1」付款計劃，加購第二期的開放式至兩房單位，扣除優惠後最平的開放式單位售價107萬元起。項目同時宣佈於周日推出10伙招標。