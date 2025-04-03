CCL報136.82點　急升1.12%創12周最大升幅　分析：首季成功險守

中原城市領先指數CCL最新報136.82點，按周升1.12%，單周升幅12周以來最大，是3月13日天水圍YOHO WEST PARKSIDE第三輪沽清，及15日大埔上然第1期首輪銷售228伙接近沽清當周市況。



受惠百元印花稅門檻放寬，大型新盤熱銷，二手市況轉旺，成交持續增加，CCL連升2周共1.43%。CCL前兩周曾跌破2024年9月首次減息前135.86點低位，最終累升0.71%，2025年首季成功險守，而比去年12月底，樓價按季僅跌0.60%。市場好淡消息交錯，股市波動，相信短期CCL在低位反覆爭持。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，CCL仍處於逾8年半低位，在2016年9月中水平徘徊。2025年樓價暫時累跌0.60%。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌28.49%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌4.34%。3月30日中央向4大國有內銀注資超過5000億元人民幣，3月31日發展局北部都會區3個「片區開發」試點截收22份意向書，4月2日大埔上然第2期次輪價單發售131伙，以及美國公布一系列對等關稅措施，對本地二手樓價的影響將於2025年4月下旬公佈的CCL才開始反映。

CCL Mass按周升1.59%

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報138.25點，按周升1.59%。CCL(中小型單位)報136.95點，按周升1.38%。CCL Mass及CCL(中小型單位)的升幅均為110周(2023年2月中)以來最大，兩大指數齊升2周，分別累升2.26%及1.90%，同樣處於2016年9月中水平。CCL(大型單位)報136.15點，按周跌0.21%，連跌11周共4.46%，創2016年8月底後逾8年半新低。

四區樓價齊升、港島連升2周共4.79%

今周四區樓價齊升。港島CCL_Mass報138.71點，按周升3.45%，升幅176周(2021年11月中)以來最大，連升2周共4.79%。新界東CCL_Mass報151.66點，按周升1.79%，升幅9周以來最大，連跌2周後反彈。九龍CCL_Mass報134.74點，按周升0.99%，連升2周共1.46%。新界西CCL_Mass報125.25點，按周升0.42%，連升3周共2.29%。港島、九龍、新界西及新界東指數，分別於2016年7月初、9月中、10月初及2017年2月初水平徘徊。