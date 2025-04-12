國際形勢風雲變幻　加徵關税重挫經濟　香港獨特優勢如何維持？

我們正處於風雲變幻的大時代，俄烏戰爭還在繼續，以巴衝突仍未停止，可這一切都被美國掀起的關稅戰掩蓋了鋒芒。真正是一場沒有硝煙的戰爭，其對經濟的影響空前巨大，對人类的傷害並不比戰爭小。自從美國總統特朗普4月2日宣布向全球加徵關税後，短短幾天世界各地股市紛紛重挫，各國的經濟增長預測均普遍下調1-2%，全球財富蒸發的幅度堪比俄烏戰爭加上以巴衝突所消耗的金錢。



懷念上世紀80年代到2020年代，這是國家改革開放、高速發展的偉大時代，我們有幸可以乘坐經濟騰飛的列車，在和平的世界努力奮鬥，許多人白手起家，不靠權勢權貴，也能夠踏上成功之路。可是到了今天，國際政治紛爭不斷，戰爭仍未結束，經濟也嚴重受到牽連，就像這場有史以來最具規模的關稅戰一樣，由目前仍然是世上最富有的國家挑起，在衝擊全球化的經濟體系，以及挑戰人類共同體的進程。由於美債近日遭受大規模拋售，迫使特朗普宣布全球暫緩關稅90天，只對中國例外，歐盟也回應反制暫緩90天。中國是最有骨氣的國家，面對欺凌沉著應戰、沒有退縮，相信真理最終必勝。

不過，從國際層面來看，雖然世界各國被無理加徵關稅感到十分憤慨，但是大多數人均敢怒不敢言，甚至主動提出和解方案，以吃虧少一點為目標，面對強迫掠奪，唯有中國勇於對抗，以對等關稅反制對方。難怪特朗普總是說：「中國為什麼還沒有電話來？」對於中國來說，不是不想對話，想調解就必須互相尊重，平等互利才有基礎。美國之所以向中國購買大量商品，當然是比較過全世界，中國的商品比其他國家性價比更高才願意購買，美國商人又不是傻瓜，沒有必要特地關照中國商人，因此，如果以貿易逆差來強行加徵對方關稅，道理顯然並不充分。從目前雙方加徵關税的稅率來看，美國加徵中國商品關稅高達145%（連芬太尼的20%），而中國則反制加徵美國至125%，如此高昂的稅率，以後雙方根本沒生意可做，假如局面不能逆轉，估計雙方的貿易額將銳減八成以上。

為何中國如此有底氣，其實早已做好準備。自從特朗普上台，就一直向中方提出加徵關稅的威嚇，當時就揚言關稅要加徵至最高60%。而李強總理在政府工作報告中，就規劃大量增發國債高達10萬億元，支援樓市股市止跌回穩，支持地方債務重組，擴大內需提振消費等等，一系列的重大經濟政策，足以抵禦外來的關稅衝擊及各種不明朗因素，將損失減到最低。然而，這種「七傷拳」的關稅政策，使中國短期內難免受到一些影響，置身如此變幻莫測的經濟大戰中，中國始終做好自己，處變不驚。那麼香港這邊又應該如何應對？

「購物天堂」美譽再現指日可待

香港是馳名中外的「自由港」，最佳的國際自由經濟市場，長期對美國貿易大幅度出現逆差，雖然美國同樣宣布加徵香港關稅，但香港仍然沒有反加其關稅，以確保自由巿場免稅天堂的美譽。據港府統計數據顯示，美國對香港的貿易順差過去10年達到2,715億美元，是其全球貿易夥伴中最高。不過，白宮表明為減少轉運和逃避風險，針對中國商品施加的所有從價稅率，同樣適用於香港和澳門商品。如此一來，由於賣給美國的商品同樣要加徵145%關稅，因此轉口貿易「益咗」只加徵10%的英國、澳洲、新加坡、巴西、阿聯酋等國。

有一樣值得注意的是，港府對美國入口商品沒有加徵關稅，等於價格比內地便宜很多，這樣會更吸引鄰近的中國同胞進來購物，同樣美國人在香港購買中國貨，也一樣比在美國便宜，因此「購物天堂」再現輝煌指日可待。筆者認為，香港有危就有機，天不會塌下來，香港背靠祖國，聯通世界，橋樑紐帶角色更顯重要，中央將更全力鞏固和提升香港國際金融中心地位。由於文化背景相同和地理位置優越，內地同胞將蜂擁而至，包括企業、人才進來落地生根，更多内地遊客湧入香港購物消費、旅遊觀光。至於樓市和股市，短期内會有一些波動，但是在國家的大力支持下，「國家隊」將隨時進場維持秩序，香港樓市已是被金融化的市場，維持樓市穩定也等於保護金融市場的穩定。

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、香港專業地產顧問商會榮譽會長

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。