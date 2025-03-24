十大屋苑本周末錄8宗成交　按周跌27.3%

十大屋苑本周末錄得8宗成交，按周減少3宗或下跌27.3%，零成交屋苑則進一步減至3個。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期一手新盤熱賣，市場上仍有大量貨尾單位可供發售，而且大部份訂價克制，吸引力仍比二手放盤稍稍優勝，搶去部份客源。另一方面，亦有買家轉投二手市場尋寶，而且成交分佈面廣，各種價格的放盤亦有捧場客，可見整體樓市一二手皆旺。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

港島區方面，太古城本周末錄得2宗成交，平均實用呎價13072元，令本月交投量增至20宗。本周末成交包括高山閣高層E室，實用面積580平方呎，擁向西商廈景，採兩房間隔，剛剛以760萬元沽出，平均實用呎價13103元。

康怡花園本周末錄得1宗成交，單位為A座低層10室，實用面積497平方呎，三房一廁間隔，單位座向西北，望翠綠開揚景，最新以560萬元成交，折合實用呎價11268元。

太古城。（資料圖片）

九龍區方面，黃埔花園本周末僅錄得1宗成交，單位為11期12座高層H宗，實用面積470平方呎，兩房間隔，最新以580萬元易手，每呎實用呎價12340元。

新都城本周末錄一宗成交，單位為2期11座中低層Ｃ室，實用面積363平方呎，屬兩房間隔，擁東南內園景，現於市場以496萬元成交，平均實用呎價13664元。原業主於2013年以399.8萬元購入單位，拎貨12年，現沽貨賬面可獲利96.2萬元離場，單位期內升值24%。

將軍澳新都城。（資料圖片）

新界區方面，本周末嘉湖山莊錄得1宗成交，單位為景湖居7座高層A室，實用面積635平方呎，三房套房間隔，原先叫價520萬元，最終以495萬元成交，每呎實用造價7795元。原業主於2013年11月以365萬元買入單位，現沽貨賬面獲利130萬元離場，單位12年升值36%。

區內新盤銷售報捷，並迅速步入尾聲，大批向隅客回流二手市場覓盤入市機會，區內二手放盤有約3至5%議價空間，帶動交投穩步上升，屋苑本月至今暫錄28宗交投，較上月同期15宗急升87%。