十大屋苑本周末錄6宗成交　重回單位數水平　六屋苑零成交

十大屋苑本周末錄得6宗成交，按周回落57.1%，交投重回單位數水平，兼回到5周前的低位，當中零成交屋苑有6個，而清明節三日假期十大屋苑合共錄得16宗成交。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，一手市場持續搶佔市場購買力，加上部份市民趁清明假期外遊，本周末十大屋苑成交大幅回落。清明三日假期一手市場錄逾130宗成交，包括瑜一天海今日推售69伙，亦錄得理想銷情，預計本月全港一手成交可達3000宗。現時新盤百花齊放，港九新界選擇多元化，訂價吸引，搶去大量二手市場客源，令二手難免處於捱打的狀態。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

港島區方面，3日假期康怡花園睇樓氣氛平靜，只錄得1宗成交，單位為Q座高層2室，實用面積約466平方呎，兩房間隔，以600萬元易手，折合實用呎價12876元。屋苑本月暫錄2宗成交，平均實用呎價約11990元。

3日假期太古城只錄得1宗買賣成交，於周五錄得，單位為南海閣中層G室，實用面積587平方呎，兩房間隔，以853萬元連租約沽出，實用呎價14532元。屋苑本月暫錄得6宗成交。

太古城。（資料圖片）

九龍區方面，過去三天長假期美孚新邨錄得2宗成交，包括8期百老匯街110號低層A室，實用面積855平方呎，三房間隔，以763萬元易手，折合實用呎價8924元。

清明節及周末3日新都城只錄得1宗成交，單位為1期5座高層D室，實用面積526平方呎，成交價665萬元，實用呎價12643元。

美孚新邨

新界區方面，三日假期嘉湖山莊睇樓氣氛較淡，合共錄得3宗成交，周末錄得1宗成交，為景湖居13座高層E室，實用面積446平方呎，兩房間隔，享開揚遠景，叫價420萬元，減價20萬元，以400萬元沽出，實用呎價8969元。原業主於2017年5月以416萬元購入單位，持貨8年，賬面蝕16萬元，單位貶值3.8%。