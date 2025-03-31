十大屋苑周末錄14宗成交　按周升75%　創16周新高

十大屋苑本周末錄得14宗成交，成交宗數按周升75%，創16周新高，當中黃埔花園錄6宗。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，3月一手成交有望達2500宗，創5個月新高，一手熱賣連帶二手轉活躍，有不少買家於二手市場尋寶，其中以中細價單位尤其受歡迎，黃埔花園更錄逾2年周末成交新高，可見市民入市信心增強，整體樓市一二手皆旺。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

港島區方面，太古城及康怡花園各錄1宗成交。太古城本周末錄一宗買賣成交，全月累錄25宗，較上月全月19宗上升逾3成，創三個月新高。

康怡花園本周末錄一宗成交，屋苑本月累錄15宗成交，較上月4宗急升2.75倍，平均實用呎價約1.2萬元。

太古城。（資料圖片）

九龍區方面，美孚新邨及黃埔花園分別錄2宗及6宗成交。黃埔花園今個周末錄6宗成交，較上星期急升5倍，更創逾兩年來周末新高，平均實用呎價12253元。其中，成交單位為3期4座高層F室，實用面積853平方呎，3房套間隔，現以1041萬元易手，平均實用呎價12204元。

黃埔花園。

新界區方面，成交氣氛不俗，嘉湖山莊及映灣園均錄成交。映灣園本周末錄2宗買賣成交，包括7座高層H室，實用面積901平方呎，3房1套間隔，享海景，現以935萬元成交，平均實用呎價10377元。

據悉，原業主於2017年以928萬元購入單位，持貨8年，是次沽出賬面獲利7萬元。另一成交單位為映灣園15座中層G室，實用面積756平方呎，3房1套間隔，現以780萬元成交，平均實用呎價10317元。