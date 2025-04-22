將軍澳新寶城兩房548萬沽　三個半月劈50萬　創近一年新低｜多圖

二手市場表現疲弱。將軍澳新寶城有兩房新近以548萬元成交，造價創近一年同類單位新低，同時亦較估價低逾7%。



美聯物業分行區域經理黃少明表示，將軍澳新寶城2座中層樓E室，實用面積434平方呎，屬兩房間隔，今年1月以598萬元叫價放盤，及後減至560萬元求售，新近獲自住客以548萬元接貨，單位放盤3個半月累減50萬元或8.36%，呎價約12,627元，造價創近12個月同類單位新低。

↓↓新寶城2座中層樓E室↓↓

低估價逾7% 持貨15年帳賺275萬

另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為574萬元，而恒生估價則為591萬元。即最新成交價較估價低4.5%至7.3%。

原業主於2010年7月以273萬元購入上址，持貨約15年，是次轉手帳面賺約275萬元，升值1倍。黃少明指，新寶城4月暫錄1宗二手成交。