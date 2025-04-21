新地西沙SIERRA SEA再加推118伙　折實入場單位售價約314.8萬元

新地（0016）再次加推位於西沙SIERRA SEA單位。新推出的3號價單涉及118伙，計及最高15%折扣後，折實價介乎314.8萬至838.2萬元。新地副董事總理雷霆指出，最快會在周二（22日）上載銷售安排，並於周六（26日）進行首輪銷售。



新地代理執行董事陳漢麟指出，項目最新加推的3號價單涉及118伙，全為標準戶型，當中15伙一房﹑67伙兩房及36伙三房單位，單位面積介乎301至700平方呎，價單售價為介乎370.4萬元至986.2萬元，價單呎價介乎12,044元至14,944元。扣除最高15%折扣，折實價約314.8萬元至838.2萬元，折實呎價介乎10,237元至12,702元。

料周四截票共接獲逾2萬張票

他又指出新加推的單位集中高層，有部份為海景單位。他亦預計，項目日內收票將突破1.8萬票，有信心本周四（24日）截票時可突破2萬票。

總補地價金額共涉逾196億

翻查資料，新地為該項目籌備超過20年，並曾為項目進行補地價，涉及金額高達196.4億元，為歷來最大單一補地價項目。

發展商首先於2017年以約158.9億元完成首階段補地價，涉及約497.66萬平方呎樓面，每呎補地價約3,193元。其後於2021年再以約37.2億元完成補地價，新增樓面面積106.46萬平方呎，每呎樓面地價約4,245元。及後再於2013年6月再完成修訂契約，涉及金額僅約145萬元。