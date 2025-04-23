中美關稅戰升溫窒礙工商舖升勢　中原料價格再挫10%、第2季快築底

2025年第一季香港工商舖市場呈現穩中回暖態勢，買賣成交量顯著回升，但成交金額受價格調整影響有所回落。根據中原(工商舖)最新數據，首季工商舖整體買賣成交錄得約962宗，較2024年第四季的779宗上升約23.5%，按年比較增長約57.4%。然而，總成交金額僅錄約120.98億元，較2024年第四季的163.4億元下跌約26%，按年亦較2024年第一季的187.83億元下降約36%。



中原分析，隨著減息效應逐漸顯現、施政報告利好政策持續發酵，首季市場氣氛顯著改善，惟中美關稅戰升溫，窒礙投資氣氛，中原(工商舖)資料顯示，4月截止15日，工商舖市場共錄得161宗買賣成交，涉及金額約16.23億元，較3月份同期的194宗及17.31億元，分別下跌約17%及6%，反映市場投資者避險情緒已升溫，減慢入市速度，預測第二季買賣交投將轉而受壓，更會加快築底，價格有10%的下跌空間。

中原(工商舖)董事總經理潘志明。

市場避險情緒升溫 潛在實力買家伺機而動

中原(工商舖)董事總經理潘志明指，2025年第一季工商舖市場在港股表現強勁及減息環境改善支持下，交投量顯著回暖，加上本港現金存款比率相當高，資料顯示，本港銀行存款數字持續上升，最新2025年已錄得逾萬億元水平，按年增加約940億港元，反映市場資金亦見充裕，不少準買家靜待入市時間；惟新一波地緣政治問題來襲，美國加徵關稅引發貿易戰等引發全球政治及經濟問題，對本港投資市場帶來莫大衝擊。

潘氏預測，中美關稅戰會令市場投資者避險情緒持續，相信觀望氣氛會更趨濃厚，大大窒礙入市步伐。中原(工商舖)資料顯示，4月截止15日，工商舖市場共錄得161宗買賣成交，涉及金額約16.23億元，較3月份同期的194宗及17.31億元，分別下跌約17%及6%，反映市場投資者避險情緒已升溫，減慢入市速度，第二季整體工商舖買賣會回落至930宗水平，價格繼續尋底下跌約10%。