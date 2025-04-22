盛滙李根興再蝕沽兩舖！近月五度蝕讓平均貶值28%　慘輸近3300萬

盛滙商舖基金創辦人李根興五度蝕讓沽舖！李根興最新以1,340萬及1,730萬元分別以沽出新蒲崗衍慶街及尖沙咀堪富利士道舖位，較買入價貶值36%及13.5%，合共貶值約1,030萬元。



合計李根興近期五度沽舖，總套現8,508萬元，較總買入價1.18億元，帳面貶值近3,292萬元。平均蝕讓高達28%。



上述最新蝕讓舖位包括新蒲崗衍慶街9至19A號蒲崗唐樓地下5號舖，建築面積710平方呎，成交價1,340萬元。現由粥店以每月5.8萬元租用，回報5.2厘。該舖位2021年8月買入價為2,100萬元。

另一個舖位為尖沙咀堪富利士道地下R號舖，建築面積280平方呎，成交價1,730萬元。現由茶飲店每月4.5萬元承租，回報3.1厘。該舖位2023年4月買入價為2,000萬元。

蝕沽5舖套現8508萬 較總買入價1.18億低3300萬

李根興表示，自今年三月份，舖市明顯活躍了，盛滙商舖基金連沽5舖，5間舖合共套現8,508萬元。惟5間舖合共買入價是1.18億元，平均蝕讓28%。

他又表示，根據政府差餉物業估價署，舖市售價較疫前高位回落近4成，接下來相信基金繼續會有蝕讓個案出現。他指今年目標先行減磅沽出約2億至3億元的街舖，其後再換入2億至3億元、更優質的香港街舖。

李根興：香港總有睛天、保持積極心

李根興又重申，做基金不能死守，為保持基金流通性，必須貨如輪轉，市升或市跌控制不了，未來會保持積極心，繼續換貨，「香港總有睛天」。

盛滙商舖基金創辦人李根興。（羅國輝攝）

盛滙商舖基金創辦人李根興早前已三度蝕讓，包括西營盤水街1C至1K號東利大樓地下B1舖，以1,560萬元沽出西營盤水街地舖，較2022年8月份買入價，帳面貶值約890萬元，蝕幅逾36%。

而早前他在2025年3月份以以1,868萬元沽出佐敦吳松街舖位，較2022年7月份買入價2,750萬元，帳面大蝕讓約32%或882萬元。

其後在4月上旬以約2,010萬元沽出筲箕灣道地舖，較2023年7月買入價2,500萬元，帳面蝕讓490萬元離場。

↓↓水街1C至1K號東利大樓地下B1舖曾由服裝店東主自用↓↓