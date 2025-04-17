盛滙李根興第三度蝕讓！西營盤水街地舖1560萬沽　帳蝕近九球

盛滙商舖基金創辦人李根興短期內第三度蝕讓，最新以1,560萬元沽出西營盤水街地舖，較2022年8月份買入價，帳面貶值約890萬元，蝕幅逾36%。



相關舖位為西營盤水街1C至1K號東利大樓地下B1舖，面積約1,540平方呎。舖位在2024年4月放售，當時叫價為2,800萬元，惟一直降價仍未獲承接，最新減價至1,560萬元才成功轉售，呎價約1.01萬元。

昔日服裝店東主曾作「前舖後居」

該舖位再對上一位業主為服裝店東主，早於1988年以130萬元買入該舖位，開設服裝店，並自設閣樓，作為「前舖後居」，舖位下層為商店用途，上層則為居所，設有大廳、廚房以及露天平台。惟2022年服裝店東主決定退休賣舖，以2,450萬元轉售予李根興。

該名服裝店東主持貨約34年，帳面升值近18倍，帳面賺2,320萬元。

李根興2022年買入價2450萬

據了解，李根興買入上述舖位，該舖位由食肆租用，月租7萬元。不過以李根興2022年8月份買入價2,450萬元計算，帳面損失890萬元或36.3%。

盛滙商舖基金創辦人李根興。（羅國輝攝）

事實上，今次已是盛滙商舖基金創辦人李根興短期內一個半月內第三度蝕讓。他早前在2025年3月份以以1,868萬元沽出佐敦吳松街舖位，較2022年7月份買入價2,750萬元，帳面大蝕讓約32%或882萬元。

其後在4月上旬以約2,010萬元沽出筲箕灣道地舖，較2023年7月買入價2,500萬元，帳面蝕讓490萬元離場。

↓↓水街1C至1K號東利大樓地下B1舖曾由服裝店東主自用↓↓