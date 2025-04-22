太子珠寶羅素街旗艦店結業　鄧鉅明：因租金問題「計唔到數」

復活節假期大量港人外遊及北上，本地零售業進一步受挫。太子珠寶鐘錶租用長達21年的銅鑼灣羅素街單邊旗艦店，據悉因業主加租至200萬元，近日落實結業。太子珠寶鐘錶主席鄧鉅明回覆《香港01》確認上述旗艦店已結業，坦言因租金問題「計唔到數」，他又指目前集團銅鑼灣業務，暫時陷入長達一至兩個月的「真空期」。



上述結業的舖位為銅鑼灣羅素街58號多層舖位，面積約7,300平方呎，位處羅素街及波斯富街交界位置，舖位已由太子珠寶鐘錶租用約21年。

高峰期月租300萬

據了解，該舖位目前月租約110萬元。翻查舊資料，太子珠寶早於2004年承租該舖，2011年零售高峰期，月租升至250萬元，其後月租再漲至逾300萬元。不過數年前零售市道開始下滑，該舖位月租曾下挫至每月約80萬元。

銅鑼灣羅素街58號多層舖位，由太子珠寶鐘錶租用長達21年。（蔡偉南攝/資料圖片）

鄧鉅明：銅鑼灣業務陷入一至兩個月「真空期」

太子珠寶鐘錶主席鄧鉅明回覆《香港01》確認上述旗艦店已結業，又表示因租金問題「計唔到數」，他又指目前集團銅鑼灣業務，暫時陷入長達一至兩個月的「真空期」，沒有任何分店，惟會積極物色新址，希望在兩個月內在區內重新落戶。

高峰期羅素街、啟超道坐擁3間分店

太子珠寶鐘錶過往相當睇重銅鑼灣，高峰坐擁3間分店，其中一間為區內指標商場希慎廣場對面、連接羅素街的啟超道15至16號地下及1樓，高峰期月租近300萬元。其後改由人氣麵包店Bakehouse租用，每月租金接近40萬元。

至於太子珠寶鐘錶在2008年前租用的羅素街60號地下B舖，月租曾高達130萬元，不過早於2016年已經遷出。

希慎廣場正門面向啟超道的舖位，過往曾由太子珠寶鐘錶租用。（何穎琪攝）

希慎廣場正門面向啟超道的舖位，過往曾由太子珠寶鐘錶租用。