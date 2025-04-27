西沙SIERRA SEA加推133伙、折實327萬　近千呎特色戶1943萬沽

【西沙/SIERRA SEA/GO PARK/新鴻基】新地（0016）發展的西沙住宅項目第1A（2）期SIERRA SEA 昨日（26日）首輪開賣329伙，當中價單單位佔318伙，最終所有價單單位即日全數沽清。新地副董事總經理雷霆表示，銷售反應熱烈，SIERRA SEA最新加推第4號價單，涉及133伙，折實平均呎價11,588元。



新一張4號價單，包括12伙一房、90伙兩房及31伙三房，折實售價介乎327.16萬至875.92萬元，折實呎價10,124至13,123元，最快下周末作次輪銷售。

昨日首輪銷售情況，新地代理執行董事陳漢麟表示，A組大手時段沽出206伙，當中最大手客斥資3,460萬元購入7伙，另有一組買家斥資1,770萬元購入4伙兩房單位。首輪銷售錄得97組買家購入超過2伙，當中61組買家斥資超過1,000萬元。

SIERRA SEA今日以招標形式沽出5伙特色戶，當中成交價最高為3座29樓D室，實用面積996平方呎，四房間隔，成交價1,943萬元，呎價19,508元。該盤目前已套現17億元。

↓↓西沙SIERRA SEA昨日首輪銷售現場情況↓↓

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輪價單賣318伙 入場費299.88萬

首輪價單單位提供318伙，包括38伙一房、186伙兩房及94伙三房，扣除最高15%折扣優惠後，折實售價由299.8萬元至838.27萬元，折實呎價9,499元至12,702元起。當中入場單位為一房戶，位處第5座G2樓G室，實用面積301平方呎，折實售價299.88萬元，折實呎價9,963元。

大手客最多可買10伙

銷售當日分A、B兩組，當中A組細分A1至A3組 ，大手客最多可買10伙，其中A1組可買3至10伙、A2組可買2至3伙、A3組則須購1伙700呎或以上單位。至於B組為散客最多買2伙。

↓↓Aqua Avenue第3座10樓H室↓↓

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新地（0016）位於西沙項目。

總補地價金額共涉逾196億

翻查資料，新地為該項目籌備超過20年，並曾為項目進行補地價，涉及金額高達196.4億元，為歷來最大單一補地價項目。

發展商首先於2017年以約158.9億元完成首階段補地價，涉及約497.66萬平方呎樓面，每呎補地價約3,193元。其後於2021年再以約37.2億元完成補地價，新增樓面面積106.46萬平方呎，每呎樓面地價約4,245元。及後再於2013年6月再完成修訂契約，涉及金額僅約145萬元。