何文田瑜一·天海現樓沽105伙、套現12億　考慮5月起削減部分優惠

華懋集團及港鐵 (0066) 合作發展的何文田瑜一‧天海今日（29日）公佈最新部署，項目已屆現樓，自4月推售現樓單位以來累沽共105伙，套現12.3億元。另外，項目的住客專屬電梯亦正式啟用，用戶可從屋苑平台直達港鐵大堂。



屋苑平台直達港鐵C出口大堂

華懋集團銷售總監封海倫表示，屋苑的住客專屬電梯最新已正式啟用，電梯可由屋苑平台直達港鐵C出口大堂及入閘機。項目於3月尾開放現樓參觀後錄得約3,000組客人參觀，而4月推售現樓以來已累售約105伙，套現12.3億元，當中最高成交呎價達36,250元。

另外 ，項目第1C期最新亦取得滿意紙，預料將於5月進行收樓程序並陸續發放收樓信予買家。

屋苑入伙後租務暢旺、呎租由52至77元

華懋集團銷售經理馮晉傑表示，項目入伙後至今錄得約20宗租務成交，呎租由52元至77元不等，租金回報達3.2厘。當中兩房及三房的戶型租務最為暢旺。

銷情理想、考慮削減部分按揭優惠

鑑於項目銷情理想，部分價單限時優惠將於5月下架，並會考慮之後削減部分按揭優惠。