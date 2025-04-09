緹外四千呎分層大宅2.28億沽　內地客2074萬買瑜一．天海兩房破頂

嘉里（0683）旗下畢架山龍駒道3號「緹外」，錄得大額成交個案。發展商表示，項目今日 (9日）以2.275億元連車位沽出逾4,200平方呎分層大宅，呎價約5.3萬元。暫計累沽36伙，吸金額逾105億元。



是次成交為第1座5樓A室分層大宅，實用面積為4,253平方呎，屬四房四套房另加雙工人房間隔，剛以2.275億元連住宅停車位沽出，呎價約53,492元。項目至今累售36伙，總成交金額逾105億元，平均成交呎價約5.8萬元。

嘉里（0683）旗下畢架山龍駒道3號「緹外」。

瑜一．天海兩房連儲物室2074萬沽 創項目同類新高

另外，華懋集團及港鐵（0066）合作的何文田站上蓋項目瑜一．天海，以2,074.71萬元沽2房連儲物室單位，創項目同類單位成交新高，呎價35,105元。涉及為第1A座27樓C室，屬2房連儲物室間隔，實用面積591平方呎。

據知，新買家為內地專業人士，因近日投資獲利套現入市。整個「瑜一」系列已累售539伙，套現逾87億元。