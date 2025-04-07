清明節長假新盤錄146宗　瑜一‧天海現樓首沽61伙、大手客連買4伙

周末為清明節長假期，一手交投加快。過去3天長假期新盤（4至6日）共錄得約146宗成交，如單計周六、日（5至6日）錄113宗一手成交，較上周的171宗下跌33.9%。當中華懋旗下何文田站瑜一．天海，於周日首度以現樓形式推售69伙，即日沽出61伙，套現逾5.8億元，佔可售單位約88%。



華懋集團及港鐵（0066）合作的何文田站上蓋項目瑜一．天海周日發售69伙現樓單位，最終即日售出61個單位，套現逾5.8億元，佔可售單位約88%。

華懋集團總監封海倫表示，當中最高成交單位為第1A座11樓C室，實用面積591平方呎，兩房連儲物室間隔，享維港景觀，以1,866.15萬元成交，折合呎價約31,576元。當日亦錄得最大手買家購入4伙一房單位，涉及成交金額約2,936萬元。

發展商指，項目同日落實於本周四（10日）次輪現樓銷售35伙單位，均為兩房戶型，折實呎價約19,909元起；個別單位減價接近兩成。

洪水橋滙都3日累沽17伙、全盤餘70伙待售

泛海國際（0129）旗下洪水橋滙都項目銷情持續，項目於3日長假期内累沽17伙。期內售出單位成交價介乎439.1萬至571.39萬元；當中兩伙天台特色戶，分別為2座12樓A08室，實用面積448方呎，兩房間隔，附設286平方呎天台，成交價539.84萬元，呎價12,050元。

另一伙則為1座12樓B06室，兩房間隔，實用面積439平方呎，連372平方呎天台，以502.39萬元售出，呎價約11,444元。

集團執行董事關堡林表示，滙都預計關鍵日期為今年6月底，樓花期極短。整個項目至今已售出單位955伙，累積銷售逾93%單位，全盤只餘約70伙供發售。

泛海國際（0129）旗下洪水橋滙都。

啟德海灣第1期連沽5伙

嘉華國際（0173）、會德豐地產及中國海外（0688）合作發展、位於啟德跑道區的啟德海灣第1期，周末共錄5宗成交，套現約5,117.5萬元。

成交單位包括2B座25樓A室，實用面積586平方呎，三房間隔，享開揚海景，成交價1,292.6萬元，折合呎價約22,058元。據悉新買家在參觀項目現樓時，因青睞屋苑內多個藝術雕塑，充滿藝術品味，故購入單位作自住用途。