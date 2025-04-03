何文田瑜一．天海周日賣69伙現樓 涵蓋一至兩房 折實675.58萬
撰文：黃祐樺
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華懋集團及港鐵（0066）合作的何文田站上蓋項目瑜一．天海，落實本周日（4月6日）以先到先得形式發售69伙現樓，折實平均呎價23,040元，折實入場675.58萬元。
周日發售69伙現樓
該批單位涉及69伙，當中包括39伙1房單位及30伙2房單位，實用面積由333至591平方呎，折實售價介乎675.58萬至2,074.71萬元，折實呎價由18,888元至35,105元，整批單位以定價計，市值逾8億元。
華懋集團銷售總監封海倫表示，瑜一．天海自上周公佈最新價單及開放現樓予有興趣客人預約參觀，已錄超過3,500人次參觀，其中內地客人佔整體約三成。逾六成客人對一房單位有興趣。
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