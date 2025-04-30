亞洲樓王Mount Nicholson分層大宅3億沽　樓價蒸發32%、實蝕2.1億

超級豪宅罕有錄得二手勁蝕個案。有「亞洲樓王」之稱的山頂超級豪宅Mount Nicholson，屋苑一伙四房分層戶以近3億元沽出，成交呎價約6.5萬元。惟原業主2017年買入價為約4.4億元，現時沽貨帳面蝕讓逾1.4億元，樓價蒸發約32%。若連同買入時的辣招稅款6,600萬元，預計實際蝕讓金額高達逾2.1億元。



罕有劃分「港元、人民幣」兩個成交價

上述成交單位為MOUNT NICHOLSON D座低層戶，實用面積4,596平方呎，採四房四套間隔，早前叫價4億元。不過最新資料顯示，該分層豪宅最新以1.1億港元及逾1.763億元人民幣售出，折合金額共約2.975億港元，成交呎價約64,730元。

新買家為榮城企業有限公司（GLORIOUS CITY ENTERPRISES LIMITED），其公司董事姓陳，名字普通話拼音，料為內地人。

山頂樓王聶歌信山道8號Mount Nicholson。（馮國良攝）

原業主2017年底買入價逾4.412億 另繳辣招稅6600萬

至於單位原業主同樣料為內地人士，在2017年12月以逾4.412億元向發展商一手購入。以最新成交價計算，帳面蝕讓約1.437億元。

此外，原業主在2017年底入市上述豪宅時，繳付樓價15%的「辣招稅」，涉及逾6,600萬元，合計其他使費，預料實蝕金額高達約2.1億元。

現場為山頂聶歌信山道8號Mount Nicholson。（馮國良攝）

亞洲樓王分層戶呎價高達14萬 名人業主雲集

Mount Nicholson貴為「亞洲樓王」，目前仍是全亞洲分層戶呎價最貴的屋苑，屋苑一個高層D室在2021年11月以近6.4億元沽出，成交呎價高達14.08萬元，貴絕全亞洲。而屋苑的業主位位非富則貴，包括賭王四太梁安琪、大鴻輝興業創辦人兼主席梁紹鴻等。

山頂樓王聶歌信山道8號Mount Nicholson。（余俊亮攝）

3年前起開始出現二手蝕讓或登記個案

不過近年開始出現二手蝕讓個案，如在2023年2月份，MOUNT NICHOLSON D座中層分層戶，實用面積4,596平方呎，採四房四套設計，以3.9億元沽出，成交呎價約84,856元。惟持貨4年帳面貶值1.3899億元或26%。

此外，由香江集團董事長劉志強之女兒劉楸妍持有的Mount Nicholson 16樓C室，在2022年12月以5億元登記易手，較2021年11月買入價約5.6億元，一年間帳面貶值約6,000萬元。不過當時有代理消息指，上述單位過去未曾在市場放售，不排除業主自行沽出單位，或涉內部轉讓。